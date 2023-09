Arezzo | 38enne trovato per strada a Sansepolcro con ferite da taglio

Mentre la compagna dormiva l'ha cosparsa di un liquido infiammabile e poi le ha dato fuoco . Unadè stato arrestato per aver tentato di dare fuoco alla donna con la quale aveva un relazione. Sarebbe stato l'uomo stesso a spegnere le fiamme, ma questo non è bastato per fare ...Mentre la compagna dormiva l'ha cosparsa di un liquido infiammabile e poi le ha dato fuoco . Unadè stato arrestato per aver tentato di dare fuoco alla donna con la quale aveva un relazione. Sarebbe stato l'uomo stesso a spegnere le fiamme, ma questo non è bastato per fare ...

Ferito con due coltellate, grave un 38enne. C'è un arresto ArezzoNotizie

Trovato in strada con ferite da arma bianca. Mistero a Sansepolcro LA NAZIONE

E' accaduto la notte scorsa, 24 settembre 2023, poco dopo la mezzanotte nel centro storico di Sansepolcro, in provincia di Arezzo ...I mezzi dell'emergenza urgenza della Asl Toscana Sud Est sono intervenuti poco dopo la mezzanotte a Sansepolcro, in via XX Settembre, per soccorrere un uomo di ...