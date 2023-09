Anzio | 19enne protesta per la velocità dell’auto | picchiato a sangue e investito È grave

(Di domenica 24 settembre 2023) Prima è stato aggredito ein strada, poi lo hanno anchecon l’auto solo perché avevato per l’altadi un mezzo vicino alla fermata del bus. Così undi, sul litorale romano, è stato trasportato in ospedale e si trova al momento in prognosi riservata. Dalle prime informazioni circolate, mentre la polizia sta indagando sull’accaduto, emerge che il giovane è stato vittima di un agguato in strada, in piazza Cesare Battisti intorno alle 17,brutalmente e poi travolto anche dall’auto dei suoi aggressori. A scatenare la violenza, secondo quanto si apprende dai primi accertamenti svolti dalla polizia, una discussione per l’eccessivadel mezzo nell’area a ridosso della fermata degli autobus. A ...

