Antinfluenzale | al via la vaccinazione | “Consigliata ad anziani | sanitari e fragili | utile per tutti”

(Di domenica 24 settembre 2023) Si avvicina l’inizio della campagna vaccinale2023/2024. Com’è stato specificato in una circolare della Regione, in Lombardia – e a Bergamo – “partirà ufficialmente domenica 1° ottobre con l’evento ‘Lombardia vaccina contro l’influenza’, in cui tutte le ATS sono invitate a organizzare, in collaborazione con le ASST/MMG/PLS/Università, l’offerta vaccinale sul proprio territorio. Gli accessi saranno regolati secondo prenotazioni sul portale regionale in cui dovranno essere pertanto previsti un numero adeguato di slot al personale e ai vaccini disponibili”. “I luoghi di somministrazione – si legge nella circolare – saranno preferibilmente collocati nelle stesse aree in cui saranno poi effettuate le vaccinazioni delle ASST, con particolare riferimento alle Case di Comunità, ma potrebbero essere anche postazioni in luoghi strategici messi a disposizione dalle ...