Andreoletti | “Voglio vedere un Benevento in crescita | i tifosi ci mancheranno”

Leggi su anteprima24

(Di domenica 24 settembre 2023) Tempo di lettura: 6 minutiTerzo impegno ravvicinato per il. Dopo il pari di Caserta e la vittoria interna con il Taranto, la formazione di Matteoaffronterà domani sera (ore 20:45) il Brindisi. Gara che si giocherà a Picerno a porte chiuse, causa l’indisponibilità dello “Iacovone” di Taranto. Il tecnico giallorosso è intervenuto questa mattina in conferenza stampa per fare il punto della situazione. Condizione – Giocare settimana per settimana potrebbe essere un vantaggio, in questo momento non c’è miglior allenamento della partita. La condizione è buona, stiamo cercando di recuperare quanti più giocatori possibili. Terranova – Ha avuto un piccolo problemino muscolare che verificheremo nelle prossime ore. Credo che non sia nulla di preoccupante, ma non sarà a disposizione per la partita di domani. Sistema – C’è la volontà di ...