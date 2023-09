Andreazzoli | «Desiderio è confrontarsi con l’Inter! Spesso i risultati…»

Leggi su inter-news

(Di domenica 24 settembre 2023)prima di Empoli-Inter, sfida in programma alle ore 12.30 allo stadio Castellani e valevole per la quinta giornata di Serie A, ha parlato a pochi minuti dal fischio d’inizio. Ecco quanto dichiarato a Sky Sport dal tecnico toscano CONFRONTO – Aurelioparla così prima del fischio d’inizio di Empoli-Inter: «Come sono andati i primi giorni? Bene, sono andati bene come mi auspicavo che fosse. I ragazzi hanno voglia di fare, sono stati bravi anche sotto l’aspetto del carattere. Sono quasi tutti giovani, quindi è terreno fertile e credo che si possa seminare bene. Alla fine della partita vorrei che ci fosse stata la conferma di un confronto che vogliamo avere.il risultato è figlio di queste situazioni, quindi ilè quello dicon una squadra molo più ...