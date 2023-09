Amici 23 | parte la nuova edizione del talent di Maria De Filippi

Manca poco più di una settimana all’inizio della nuova edizione di Amici 23: domenica 24 settembre, infatti, prenderà il via su canale 5 la nuova ...

Amici di Maria De Filippi sta per tornare. Tra qualche settimana andrà in onda la Prima puntata e, per l’occasione, la conduttrice pavese avrebbe ...