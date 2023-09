Alluvione ER | novità sui fondi | l’annuncio di Figliuolo

Leggi su notizie

(Di domenica 24 settembre 2023) In una intervista che ha rilasciato al ‘Quotidiano Nazionale’ il commissario Francesco Paoloha annunciato importantidopo l’che ha colpito l’Emilia-Romagna Arrivanoassolutamente da non sottovalutare in merito all’che ha colpito l’Emilia-Romagna.arriva da Francesco Paolo. Il generale ne ha parlato al ‘Quotidiano Nazionale‘ dove si è voluto soffermare su un tema molto importante e delicato come quello deiche la regione Emilia-Romagna dovrebbe utilizzare dopo l’che, mesi fa, ha devastato una intera regione. Soldi che continua a chiedere il governatore della stessa, Stefano Bonaccini. In merito a questa vicendaha dichiarato: ...