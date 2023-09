Allarme Bisfenolo A nei pomodori pelati | ecco le confezioni a rischio e perché questa sostanza è così pericolosa

Leggi su ilfattoquotidiano

(Di domenica 24 settembre 2023) Quella delA (BPA) è una lotta continua che si svolge periodicamente in Commissione Europea. Si tratta di unachimica che, come spiega l’Efsa (Agenzia dell’Unione Europea preposta alla sicurezza alimentare) “è usata prevalentemente in associazione con altre sostanze per produrre alcune plastiche e resine. Il BPA è utilizzato per esempio nel policarbonato per la realizzazione di erogatori di acqua, contenitori di stoccaggio e bottiglie riutilizzabili per bevande”. Laentra anche nella produzione di resine per pellicole e rivestimenti di lattine e contenitori per bibite e alimenti. Qual è il problema? Il BPA utilizzato nei recipienti per alimenti può arrivare in quantità minime nei cibi e nelle bevande in essi contenuti. Perragione, periodicamente, gli scienziati dell’EFSA considerano ...