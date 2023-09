Alieni | agli scienziati messicani l' incontro al Parlamento non è piaciuto per niente

(Di domenica 24 settembre 2023) La comunità scientifica del paese si è espressa sulle controverse “mummie di Nazca”, riservando parole dure per l'ufologo che le ha presentate come prova di vita extraterrestre

Esplora argomenti che vanno dai recenti studi radar sulla Grande Piramide di Gizaeventi ... Il libro tocca le esperienze dei 'repeaters', individui soggetti a ricorrenti rapimenti. ...... dal dopoguerraanni del terrorismo (era una figura di spicco nel Pci durante i giorni bui del ...Inchiesta sui taxi in Italia di Riccardo Saporiti Cosa dicono i primi esami sulle "mummie di"...

Le specie aliene invasive sono un problema globale Il Bo Live - Università di Padova

Le stelle da cui gli alieni potrebbero avvistare la Terra National Geographic Italia

(LaPresse) - Il presidente ucraino Volodymyr Zelensky e la first lady Olena Zelenska hanno ringraziato gli Stati Uniti per aver fornito ...Principe della cronaca in questo momento è il famigerato granchio blu (Callinectes sapidus), che sta proliferando a ritmi molto elevati, causando non pochi problemi agli allevamenti di cozze e vongole ...