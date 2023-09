Alessandra Mussolini | chi sono i figli e perché non hanno il cognome del padre

Leggi su metropolitanmagazine

(Di domenica 24 settembre 2023)e Mauro Floriani sisposati nel 1989 e dal loro amorenati i: Caterina nel 1995, Clarissa nel 1997 e Romano nato nel 2003. Perla famiglia è molto importante, come ha dichiarato anche recentemente a Domenica In dove è stata ospite di Mara Venier. Anche nella sua esperienza nel talent show di Milly Carlucci,aveva affermato: “Per me la famiglia è la cosa più importante”, concetto che ha ribadito guardando una clip nello studio di Domenica In, in cui siviste diverse immagini dei tre: “La famiglia ci deve essere e deve essere mantenuta”. La curiosità che accomuna idi ...