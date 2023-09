Ajax Feyenoord sospesa per incidenti sullo 0-3

(Di domenica 24 settembre 2023)persugli spali sul risultato di 0-3: i tifosi lanciano di tutto in campo Che il clima non fosse dei migliori all’Amsterdam Arena era prevedibile. L’non partiva così male in campionato dal 1965. I tifosi avevano proclamato una tregua, visto che oggi si giocava il De Klassieker con il, che invece sta vivendo una situazione opposta, regalando gol su gol ai propri appassionati. E proprio ricordando quell’anno lontano, si vedeva che c’era stata la più sonora disfatta del lancieri contro i Rotterdammers, un 9-4 a sfavore che è restata nella storia. Anche il primo tempo dell’incontro odierno ha offerto la stessa sensazione di terrificante momento per l’. Colpa di uno sbandamento che si è andato a incarnare nel ...

Caos in Eredivisie in Ajax-Feyenoord , il grande classico del calcio olandese. La partita è stata interrotta poco prima dell’intervallo perché dopo ...

Alle 14.30 è iniziato il big match di cartello della sesta giornata di Eredivisie. Caos in Eredivisie in Ajax-Feyenoord, il grande classico del calcio olandese. La partita è stata interrotta poco prima dell'intervallo perché dopo lo 0-3 ospite, i tifosi di casa, furiosi per il risultato, hanno ...

Nel corso del big match di Eredivisie tra Ajax e Feyenoord, l'arbitro è stato costretto a sospendere la partita. Al 44' minuto, infatti, i tifosi dell'Ajax hanno lanciato in campo dei fumogeni per ...L’Ajax subisce tre gol in casa dal Feyenoord in meno di 40 minuti e i tifosi dei Lancieri inscenano una protesta che porterà alla sospensione ...