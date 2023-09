(Di domenica 24 settembre 2023)by AOC presenta il suoAOC/BK: un monitor curvo per un’esperienza di gioco eccezionale Il marchioby AOC, un dei leader nel mondo dei monitore degli accessori IT, presenta ilAOC/BK; un monitor curvo da 27 pollici (68,6 cm) con risoluzione QHD progettato appositamente per il. Questo monitor offre tutto ciò che i giocatori desiderano, inclusa una frequenza di aggiornamento di 165 Hz e una curvatura dello schermo di 1500R. Il/BK è l’opzione ideale per chi cerca un’esperienza coinvolgente nel, offrendo inoltre un contrasto elevato di 3000:1 grazie al suo pannello VA. Questo monitor da gioco rappresenta ...

ha annunciatoGaming CQ27G2S/BK , un monitor curvo QHD (2560x1440 pixel) da 27 pollici dedicato al gaming. Caratterizzato da una curvatura 1500R e una frequenza di aggiornamento di 165 Hz ...Nonostante si rivolga principalmente ai videogiocatori, l'16G3 si adatta egregiamente anche ... A proposito del design, il monitor sposa i tradizionali canoni della gamma: accenti rossi e neri ...

AGON by AOC: presentato il nuovo AOC Gaming CQ27G2S/BK tuttoteK

AOC AGON 16G3: il monitor per giocare ovunque e con qualsiasi ... Hardware Upgrade

For a limited time, display manufacturer AOC and Amazon are collaborating in offering deals on a variety of gaming monitors, with up to $200 off.Agon by AOC ha annunciato AOC Gaming CQ27G2S/BK, un monitor curvo QHD da 27 pollici con refresh rate a 165 Hz e curvatura 1500R. Il nuovo arrivato sarà disponibile dalla fine di settembre al prezzo di ...