Agitazione dei Dipendenti della Polizia Locale in Abruzzo | Manifestazione a Pescara il 27 Settembre

Leggi su citypescara

(Di domenica 24 settembre 2023) Questa non sarà solo unaper far sentire la propria voce. Vi è la speranza di un incontro con il presidenteGiunta regionale, Marco Marsilio, a seguito, in modo da discutere direttamente le principali preoccupazioni del sindacato. Il fulcroprotesta ruota attorno al mancato accoglimento delle richieste avanzate dal sindacato. Ilamentano l’approvazione da parteRegione di un regolamento che, secondo loro, non rispecchia le esigenze. Alcune delle disposizioni in esso contenute sono considerate controverse e addirittura illegittime, minando i diritti acquisiti dei. Ma le critiche non si fermano qui. ...