Aggredisce infermiere e ruba pistola a vigilante | paura in ospedale

(Di domenica 24 settembre 2023) Tempo di lettura: < 1 minutoPrima prova ad aggredire un, poi quando a difendere il lavoratore arriva una guardia giurataladi quest’ultimo prima di essere disarmato e bloccato. È accaduto ieri pomeriggio al pronto soccorso dell’Maresca di Torre del Greco (Napoli), struttura dove in passato si sono verificati altri episodi che hanno interessato il personale in servizio. Stando a quanto raccontano alcuni presenti, ieri pomeriggio un paziente (con ogni probabilità con problemi di natura psichica) per ragioni non chiare, ha provato ad aggredire un. Chi ha notato la scena, ha allertato ilin servizio, che è arrivato immediatamente. Approfittando della confusione, l’aggressore avrebbe sottratto l’arma di ordinanza alla guardia, ...

L'aggressione sarebbe arrivata in seguito ad un richiamo fatto dalla dottoressa all', il quale sarebbe stato sorpreso su una sedia ed invitato a tornare al lavoro.

