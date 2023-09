AEW | Semplice pubblicità o indizio? A WrestleDream inizierà una “nuova era”

Leggi su zonawrestling

(Di domenica 24 settembre 2023) Manca una sola settimana al prossimo PPV AEW. Lo show è un tributo ad Antonio Inoki leggenda del wrestling scomparso proprio il 1 ottobre di un anno fa. La card si sta delineando e presenta diversi interessanti match e soprattutto il video promozionale dell’evento ha attirato l’attenzione nelle ultime ore. Unaera Infatti il video promozionale dell’evento ha come voce narrante quella di Tony Khan. Nel corso del video il patron della AEW oltre a ricordare Antonio Inoki e a promuovere i vari match come possibili “show-stealer” ha posto l’accento su una particolare frase che ai fan non è sfuggita ed ha subito scatenato diverse reazioni sul web. Infatti la frase in questione dice che per la compagnia a“unaera”.o ...