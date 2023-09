AEW | FTR difendono il titolo mondiale di coppia ad AEW Collision

(Di domenica 24 settembre 2023) FTR (Dax Harwood e Cash Wheeler) hanno difeso con successo il Campionato del Mondo didi AEW dopo aver sconfitto The Workhorsemen (Anthony Henry e JD Drake) stanotte ad AEW, che si è svolto presso il Van Andel Arena di Grand Rapids, Michigan. Kyle Fletcher e Mark Davis (Aussie Open) erano presenti al tavolo dei commentatori per studiare nel dettaglio i loro prossimi avversari ad AEW WrestleDream. Dax Harwood e Cash Wheeler hanno già superato i 172 giorni come campioni nel loro secondo regno con i titoli mondiali didella compagnia. The Workhorsemen pulling out all the stops for the #AEW World Tag Team Titles!Watch #AEWLIVE on TNT!#AEWWorldTagTeamTitleOpenChallenge@DaxFTR @CashWheelerFTR @Antnyhenry @RealJDDrake pic.twitter.com/2p5pATmDHd— All Elite Wrestling (@AEW) ...

FTR battono Workhorsemen a AEW Collision The Shield Of Wrestling

FTR battono gli Young Bucks a AEW All In 2023 The Shield Of Wrestling

Eddie Kingston then got in on the fun, as the new ROH World Champion will defend that Title and his NJPW Strong Openweight Championship at WrestleDream against ROH Pure Champion Katsuyori Shibata.Welcome to Bleacher Report's live coverage of AEW Collision on September 23. This week's show continued the buildup for the WrestleDream pay-per-view ...