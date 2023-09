AEW | Doppio match annunciato per il prossimo Collision | Andrade El Idolo di nuovo protagonista

Leggi su zonawrestling

(Di domenica 24 settembre 2023) Due incontri sono stati confermati ieri notte per ilepisodio di, in programma come sempre sabato notte. Lo show di terrà nella stessa arena che solamente 24 ore dopo ospiterà WrestleDream, in quel di Seattle, Washington, ilPPV AEW. Il go home show, come si dice in gergo, vedrà nuovamenteElche sfiderà Juice Robinson dopo che quest’ultimo gli è costato l’incontro di ieri con Jay White. Ma non solo. E’ stato confermato un altronato dalla voglia di vendetta: dopo l’attacco subito a Rampage Grand Slam, i Best Friends se la vedranno con i The Kingdom (Matt Taven e Mike Bennett) in un Tag-Team. Tutti i protagonisti non saranno inoltre coinvolti nel PPV del giorno seguente ed è ...