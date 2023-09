AEW | Diversi match aggiunti alla card di WrestleDream | doppia difesa per Eddie Kingston e molto alt

(Di domenica 24 settembre 2023) Durante l’ultimo episodio di Collision andato in onda stanotte, sono stati resi notiincontri che andranno a rimpinguare ladella prima edizione di, prossimo PPV AEW in programma il prossimo 1 ottobre a Seattle, Washingston. I nuovi incontri annunciati sono quattro, tutti confermati o annunciati durante lo show TNT della compagnia di Tony Khan. E lasi annuncia assolutamente di livello assoluto.difenderà i suoi due titoli, stavolta il suo avversario sarà Shibata Dopo l’incredibile vittoria contro Claudio Castagnoli ottenuta a Grand Slam,difenderà il suo ROH World Championship ed il NJPW Strong Openweight Championship nello stesso incontro durante il prossimo PPV AEW ed il suo ...

La AEW ha confermato Diversi incontri per il prossimo episodio di Dynamite , in programma come di consueto mercoledì, presso l’MVP Arena di ...

AEW WrestleDream sarà teatro di un 4-Way in cui si affronteranno alcuni dei Tag Team più importanti in casa All Elite Wrestling.Jake Hager, wrestler della AEW, ha rivelato che, in passato, il suo piano era quello di tornare in WWE per poi sfidare Roman Reigns.