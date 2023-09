Adamo Guerra | il finto suicida | l' ex moglie sapeva che l' uomo era vivo dal 2016

Leggi su today

(Di domenica 24 settembre 2023) Emergono nuovi dettagli sulla vicenda delsuicidio inscenato da, l'che in una serie di lettere alla famiglia aveva preannunciato di voler porre fine alla sua vita per poi riapparire, dieci anni dopo, in diretta alla trasmissione televisiva "Chi l'ha visto", lo scorso 20...