A PresaDiretta si parla dell’inflazione | conseguenze e strategie per combatterla

(Di domenica 24 settembre 2023) ROMA –lunedì 25 settembre, alle 21.20, Rai 3 dedica la puntata “Inflazione la tassa ingiusta” all’inflazione, alle suee alleperin onda. Ce ne siamo accorti tutti: fare la spesa e pagare le bollette costa sempre di più, gli affitti e i tassi dei mutui sono in costante aumento. Milioni di famiglie italiane i cui redditi sono erosi dall’inflazione, non ce la fanno più. Cosa sta facendo il Governo per tenere sotto controllo i prezzi? Di che cosa è fatta questa inflazione così ingiusta che colpisce soprattutto i più poveri e la classe media? E infine, c’è chi se ne approfitta? Un viaggio ditra le famiglie italiane strangolate dall’inflazione e le analisi dei tecnici e degli economisti. Tra le altre, la voce di Joseph Stiglitz, Premio Nobel per ...