A Pozzallo apre il primo centro di esame veloce per le domande d' asilo

(Di domenica 24 settembre 2023) A, in provincia di Ragusa,ild'per led'. E' stato realizzato in 40 giorni con dei container posizionati in un'area protetta da un perimetro con base in cemento, inferriate e filo spinato: è stato fatto in una zona poco frequentata ed isolata. Dei 300 posti previsti 84 sono riservati ai migranti che potranno utilizzare il nuovo iter che prevede il versamento di cinquemila euro per evitare di essere trattenuti nel. A dare l'annuncio dell'iniziativa è stato il ministro dell'Interno, Matteo Piantedosi, a Benevento, durante i lavori di "Sud Invest". (LO SPECIALE MIGRANTI)