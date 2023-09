A che ora Italia-Spagna | Finale Europei beach soccer 2023 | dove vederla in tv e streaming

(Di domenica 24 settembre 2023) L’affronterà lanelladeglidi, che andrà in scena domenica 24 settembre (ore 18.00) sulla sabbia di Alghero. La nostra Nazionale cercherà il grande colpaccio in Sardegna, fronteggiando una delle realtà più importanti di questo sport a livello globale. Gli azzurri sono riusciti a battere il Portogallo per 2-1 in semie si sono così meritati la possibilità di giocare l’atto conclusivo che metterà in palio il titolo. LA DIRETTA LIVE DIDI, ALLE 18.00 L’ha trionfato soltanto nel 2005 e nel 2018, nell’ultima occasione battendo proprio gli ...

“La guerra non si fa per motivi morali o nobili ma con un unico fine , annientare un nemico” : lo ha dichiarato il giornalista Michele Santoro nel ...

Empoli-Inter è la partita in programma al Castellani domenica alle 12.30, valevole per la quinta giornata di campionato. Inzaghi è pronto ad ...

i rapporti con la figlia naturale Lorenza non fossero buoni, già si sapeva.c'è la prova. In un appunto (in foto), Messina Denaro parlava della nipote del mafioso Leonardo Bonafede. Da lei ......'- alle 19,45 - scomodissima per i giornali, costretti a rifare le prime pagine e a sostituirne alcune all'interno per fare posto a quelle pur confezionate nei giorni scorsi, quando si apprese...

Marrageddon, gli artisti sul palco e a che ora si esibiscono IL GIORNO

A che ora Italia-Germania di volley femminile e dove vederla in tv: canale diverso dai giorni scorsi OA Sport

Momenti paura venerdì scorso su una corriera del Cotral. Sul caso ora indagano i carabinieri dopo la denuncia presentata ieri dalla madre del giovane, un quattordicenne di Morolo, che ha perso i sensi ...Hanno preso il via gli interventi sul Palazzo Trevisani, così come per l’edificio dell’ex scuola Sacri Cuori e per gli alloggi di proprietà comunale di via Fermi .