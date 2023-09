A 15 anni si butta da un ponte | ragazza salvata dal padre grazie alla geolocalizzazione

Leggi su news.robadadonne

(Di domenica 24 settembre 2023) La tecnologia ci aiuta costantemente nella nostra quotidianità, al punto tale da non poterne più fare a meno, ma in alcuni casi può anche contribuire a salvare una vita. È quello che è accaduto sabato 23 settembre 2023, al confine tra Bologna e San Lazzaro, dove unadi 15aveva deciso di togliersi la vita, maall’intervento provvidenziale delè riuscita a salvarsi. Vi raccomandiamo... Finse il suicidio 10fa, ma Chi l'ha visto? ritrova Adamo Guerra a Patrasso L’uomo aveva finto di essersi tolto la vita, scrivendo delle lettere d’addio. Oggi è stato rintracciato in Grecia, sull'isola di Patrasso. ...