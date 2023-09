80° anniversario della morte del Vice Brigadiere Salvo D’Acquisto

Leggi su puntomagazine

(Di domenica 24 settembre 2023) Celebrazione dell’80°delMedaglia D’Oro al Valor Militare “alla memoria”Il 23 settembre 1943, in località Torre di Palidoro, nell’agro romano, il, Comandantelocale Stazione Carabinieri di Torrimpietra, insignitoMedaglia d’Oro al valor Militare “alla memoria”, sacrificò la propria vita per salvare quella di 22 cittadini del posto. I civili, rastrellati a caso dai nazisti, sarebbero stati destinati a sicura fucilazione se non fossero stati trovati i colpevolidi un soldato tedesco, nonché il ferimento di altri 2, a ...