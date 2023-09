23 Settembre 2023 – L’Egitto chiede espansione Consiglio Sicurezza delle Nazioni Unite

E’ la partita più attesa in Portogallo e quest’anno arriva presto: a fine settembre abbiamo già il primo scontro in Primeira Liga tra le due grandi ...

Un pareggio in casa contro l’Everton in sei giornate è tutto quello che ha raccolto uno Sheffield United che si presenta a Londra dopo aver perso ...

Bournemouth e Arsenal si rituffano in Premier League dopo la vittoriosa, per entrambi, parentesi dei sedicesimi di finale di EFL Cup. La squadra di ...

Due vittorie consecutive per la prima volta in questa stagione: una buona notizia per Erik ten Hag e il suo Manchester United, ma battere Burnley e ...