23 Settembre 2023 – L’Egitto chiede espansione Consiglio Sicurezza delle Nazioni Unite

(Di domenica 24 settembre 2023) Il ministro degli Esteri del, Sameh Shoukry, ha sottolineato l’importanza di una “riforma immediata” dei meccanismi di governance internazionale, tra cui la riforma e l’deldi. La Turchia condanna gli “attacchi provocatori” al Corano fuori dalle ambasciate dei Paesi musulmani, tra cui quella turca e nei Paesi Bassi. Lo ha detto il Ministero degli Esteri del Paese. Le esportazioni cinesi di gallio e germanio, due metalli ampiamente utilizzati nelle industrie ad alta densità tecnologica, dei semiconduttori e dei veicoli elettrici, sono crollate a zero nel mese di agosto. Si tratta dell’esitorestrizioni adottate da Pechino in risposta a quelle subite dagli Stati Uniti. Il Segretario di ...

Due vittorie consecutive per la prima volta in questa stagione: una buona notizia per Erik ten Hag e il suo Manchester United, ma battere Burnley e ...

Bournemouth e Arsenal si rituffano in Premier League dopo la vittoriosa, per entrambi, parentesi dei sedicesimi di finale di EFL Cup. La squadra di ...

Un pareggio in casa contro l’Everton in sei giornate è tutto quello che ha raccolto uno Sheffield United che si presenta a Londra dopo aver perso ...

E’ la partita più attesa in Portogallo e quest’anno arriva presto: a fine settembre abbiamo già il primo scontro in Primeira Liga tra le due grandi ...

Il punto dei 4 gruppi mondiali Green: 'L'Italia può giocare alla pari con tutti, giusto schierare i titolari con gli All Blacks' Leggi i commenti Rugby: tutte le notizie 28- 23:14Nel corso della puntata di giovedì 28di Piazzapulita, il programma condotto da Corrado Formigli su La7, la giornalista afferma che 'Esselunga non è un'azienda qualunque, anche perché ha ...

Weekend a Roma: 19 eventi da non perdere sabato 30 settembre e domenica 1 ottobre RomaToday

Weekend 29, 30 settembre e 1 ottobre 2023 in Sardegna: scopri sagre, eventi e concerti da non perdere! Sardegna in Blog

Archiviato il primo Gp della storia in India, il Motomondiale arriva in Giappone, sul circuito di Motegi, nel weekend 29-30 settembre e 1° ottobre. Sarà in diretta su Sky Sport Uno, Sky Sport MotoGP e ...Ufficializzato il programma della ‘Sagra del Fagiolo del Taburno’ in programma a Campoli del Monte Taburno sabato 30 settembre e domenica 1 ottobre. Ques ...