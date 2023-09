20 settembre | nella Patria delle ricorrenze | l’ennesima data dimenticata

Leggi su ilprimatonazionale

(Di domenica 24 settembre 2023) Roma, 24– Anche quest’anno, come ormai da un bel po’ di anni accade, ladel 20, o come si scriveva una volta “XX”, è passata in sordina. Persino quest’anno che tutti si sono scoperti “patrioti alla Vannacci” e difensori di una Nazione che non lo è più. 20una ricorrenza da riscoprire Nemmenoscuolacrocette dei test Invalsi, del ragionamento zero e del nozionismo elevato a cultura, che, prima della copertura dei docenti, pensa a rinnovare la collaborazione non solo con l’ANPI, ma con tutte le associazioni partigiane: scuola inclusiva che più inclusiva non si può. Neppure quegli “antitutto”, anticlericali innanzitutto, che hanno dimenticato persino babbo Gramsci che ha insegnato loro come (soprav)vivere ...