? LIVE! Atalanta-Cagliari 0-0 | De Ketelaere è già ispiratissimo

(Di domenica 24 settembre 2023)0-0 Marcatori: –(3-4-2-1): Musso; Scalvini, Djimsiti, Kolasinac; Zappacosta, De Roon, Ederson, Ruggeri; Koopmeiners, Lookman; De. A disp. Carnesecchi, Rossi, Toloi, Palomino, Zortea, Holm, Hateboer, Adopo, Cortinovis, Pasalic, Miranchuk, Muriel. All. Gasperini(3-5-2): Radunovic; Hatzidiakos, Dossena, Obert; Nandez, Sulemana, Makoumbou, Deiola, Azzi; Shomurodov, Luvumbo. A disp. Scuffet, Aresti, Goldaniga, Augello, Viola, Prati, Zappa, Oristanio, Petagna. All. Ranieri Arbitro: Feliciani Ammoniti: – Espulsi: – Note: – Le grandi occasioni 12? – Occasione: unDesi beve Dossena con un numero dentro l’area e scarica il mancino, deviato in corner da Radunovic. 14? – Occasione ...

A Bergamo, il match valido per il match di Serie A 2023/2024 trae Cagliari: sintesi, tabellino, risultato, moviola e cronacaAl Gewiss Stadium,e Cagliari si affrontano nel match valido per la 5° giornata di campionato di Serie A 2023/2024.- Cagliari: sintesi e moviola 13 CAGLIARI VICINO AL GOAL! ...- Cagliari e Udinese - Fiorentina: probabili formazioni e dove vederle in TVIn programma domenica 24 settembre alle 15,- Cagliari e Udinese - Fiorentina verranno trasmesse in ...

Atalanta-Cagliari: dove vederla in diretta tv e streaming, probabili formazioni la Repubblica

LIVE TC - Atalanta-Cagliari - Tra poco il fischio d'inizio del match Tutto Cagliari

La partita Atalanta U23 - Pro Vercelli di Domenica 24 settembre 2023 in diretta: formazioni e tabellino in tempo reale. Dove vedere in tv e streaming il match valido per la 5a giornata di Serie C 2023 ...6' - Sullo sviluppo di un corner, Perez impegna Terracciano. 5' - CAMBIO OBBLIGATO, INFORTUNIO PER DODO! Dodo resta a terra dopo uno scontro di gioco e chiede il cambio!