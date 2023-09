Zuppa di Porro 23 settembre 2023

Leggi su nicolaporro

(Di sabato 23 settembre 2023)di. Quanta fuffa su Napolitano. Fu un pessimo presidente, ma diciamo che questa è un giudizio di parte. ma come diavolo è possibile, che tutti, dico tutti i giornali tranne il mitico Sallusti non abbiano ricordato la sua posizione sui carri armati in Ungheria. Cambiano la tassa sulle banche: bella mossa. Casino Migranti: la Germania fa il fenomeno e l’Italia chiede la cauzione. Un anno di Meloni e il pazzo di Settis, che crede di essere un dio reincarnato, immagino, tanta spocchia mai vista. Cerasa analisi più seria. La stampa cerca di sputtanare Blangiardo, ma non ci riesce. sangiuliano difende Greco. I Btp agli italiani. E antonelli sulla scandalosa decisione Oms contro le sigarette elettroniche e l’accondiscendenza comunitaria. #rassegnastampa23sett L'articolo proviene da Nicola