Zuliani | “Altro che Juventus L’unica plusvalenza fittizia di tutto questo circo è stata fatta dal Napoli”

(Di sabato 23 settembre 2023) Il giornalista Claudiosi è soffermato sull’accanimento nei confronti dellatirando in ballo ile il caso Osimhen. Nel corso di un video su YouTube, il noto giornalista sportivo Claudioha espresso il suo forte dissenso riguardo all’atteggiamento dei media nei confronti della, sottolineando l’ingiustizia percepita nell’ambito dell’inchiesta sulle plusvalenze. La squadra bianconera ha subito una pesante penalizzazione, che l’ha esclusa dalla prossima edizione della Champions League., noto per la sua fedeltà alla, ha ribadito il suo punto di vista nel video, sollevando importanti quesiti: “Quali prove ci vogliono per capire che siamo di fronte a un accanimento nei confronti di una squadra? La ...

... che quasi non aspettavache mandarlo fuori per 10'. È un giallo pesante perché complica la ...7. Parte forte quando Crowley lo manda in campo, a riprova del fatto che uno come lui forse ...Sul drive da rimessa laterale che ne consegue, Fischetti commette unfallo impedendo la meta ... 16 Federico Zani, 17 Ivan Nemer, 18 Pietro Ceccarelli, 19 Dino Lamb, 20 Manuel, 21 ...

Lutto nella scuola, morta la maestra Simonetta: aveva 51 anni Il Messaggero Veneto

Zuliani: 'Pieni di debiti, 1 miliardo di passivo. Vivono nel mondo surreale' AreaNapoli.it

La pubblicità sostiene il nostro lavoro giornalistico e la proponiamo in una modalità non invasiva e rispettosa della tua privacy. Per permetterci di continuare a darti un'informazione di qualità disa ...In un editoriale il giornalista sportivo Claudio Zuliani ha lanciato un duro attacco contro i detrattori della Juventus.