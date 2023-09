Zelensky vola in Polonia e prova a chiudere il caso su armi e grano | «Il vostro sostegno è inestimabile»

Leggi su open.online

(Di sabato 23 settembre 2023) L’asse Varsavia-Kiev scricchiola. Le crepe, che si intravedono ormai da mesi, sono emerse in tutta la loro crudezza negli scorsi giorni, quando il primo ministro polacco, Mateusz Morawiecki, ha annunciato lo stop all’invio dia Kiev al culmine di una lite tra i due governi sull’export didall’Ucraina. Nonostante il pressing degli Alleati per far rientrare lo scontro, ieri Morawiecki ha alzato ancora la voce contro l'(ex?) alleato: «Voglio dire al presidente Volodymyrdi non insultare mai più i polacchi, come ha fatto recentemente nel suo discorso alle Nazioni Unite. Il popolo polacco non permetterà mai che ciò accada, e difendere il buon nome dellanon è solo un mio dovere e onore, ma anche il compito più importante del governo polacco», ha detto il premier di Varsavia durante un comizio in ...