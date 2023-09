(Di sabato 23 settembre 2023)- Nicolòsi è raccontato dal Daily Mail. L'ex attaccante della, oggi all' Aston Villa (in prestito dal Galatasaray), non ha certo dimenticato l'emozione per quel gol segnato a ...

ROMA - Nicolòsi è raccontato dal Daily Mail. L'ex attaccante della Roma , oggi all' Aston Villa (in prestito dal Galatasaray), non ha certo dimenticato l'emozione per quel gol segnato a Tirana che è valso ...... il ct dà spazio anche a Orsolini e Retegui che rilevanoe Raspadori, quest'ultimo molto ... Lo stesso Spalletti, alla sua prima vittoria in nazionale, lochiaramente: "Sono stati giorni ...

Zaniolo dice tutto: "La Roma, la Premier, Mourinho e le minacce di morte" Corriere dello Sport

Zaniolo rialza la testa ed esalta Spalletti: “E’ un grande, ti dice tutto in faccia” CalcioMercato.it

L'ex attaccante giallorosso si racconta in un'intervista concessa al Daily Mail e affronta anche il tema dell'inseguimento a Casal Palocco ...Ospite di TvPlay, Fabio Cordella si è espresso così sul caso Pogba: "Non ho idea di chi prenderà la Juventus al posto di Pogba, anche perché ...