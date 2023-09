Cosa ci sarà in futuro per l'uomo del momento Cody Rhodes, anche lui accolto benissimo dai fan, annuncia il ritorno indi Jey Uso. Dopo aver lasciato SmackDown, l'ex membro dellasi ...Cosa ci sarà in futuro per l'uomo del momento Cody Rhodes, anche lui accolto benissimo dai fan, annuncia il ritorno indi Jey Uso. Dopo aver lasciato SmackDown, l'ex membro dellasi ...

WWE: La Bloodline distrugge AJ Styles e John Cena, ufficiale il match a Fastlane Zona Wrestling

SmackDown Report 22-09-2023 - WWE The Shield Of Wrestling

La puntata si è aperta con il bostoniano sul ring che, dopo esser stato raggiunto dal Phenomenal One, ha lanciato la sfida ad un tag team match ai due della Bloodline. Sikoa e Uso si sono presentati a ...AJ Styles got taken out by The Bloodline and rushed to hospital after an brutal attack on WWE SmackDown. On Friday night’s edition of the blue brand, the Phenomenal One was stretchered out and into an ...