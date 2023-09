WTA Tokyo 2023 | il tabellone Iga Swiatek di nuovo in campo nel celebre torneo giapponese

(Di sabato 23 settembre 2023) Se nel 2022 il WTA di, alias Pan Pacific Open, ha vissuto una lunga scia di eliminazioni immediate tra le migliori del seeding, nelin tanti si augurano che questo non accada. Se non altro, una ragione sul fatto c’è: si lega alla presenza di Iga, con la polacca che per la prima volta scende indopo aver perso il numero 1 del ranking mondiale. Nel 500 nipponico il suonon è neanche di quelli semplici nell’immediato, in ragione della presenza di Veronika Kudermetova (la russa difende la semifinale) e della kazaka Elena Rybakina, che però ha un primo turno irto di pericoli contro la ceca Linda Noskova. WTA Ningbo: il. Al via Lucia Bronzetti, presente anche Ons Jabeur Nella parte bassa delè ...

TABELLONE PRINCIPALEPRIMO TURNO (1) Swiatek BYE Hibino vs (Q) Day vs Uchijima (Q) vs (8) Kudermetova (3) Rybakina vs Noskova Pavlyuchenkova vs Vekic Kalinskaya vs Alexandrova Maria vs (7) ...PROGRAMMA E COPERTURA500SUPERTENNIS Lunedì 25 settembre - LIVE alle 04.00, 06.00, 08.00 e 10.00 (primo turno) Martedì 26 settembre - LIVE alle 04.00, 06.00, 08.00, 10.00 e 12.00 (primo ...

Va in scena il WTA 250 di Ningbo, una delle due tappe di avvicinamento (l'altra è quella di Tokyo, a livello 500) verso il WTA 1000 di Pechino, appuntamento clou dello swing asiatico in campo femminil ...