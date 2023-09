Wta Ningbo 2023 | montepremi e prize money con Bronzetti

(Di sabato 23 settembre 2023) Iled ildel torneo WTA 250 di, evento in programma dal 25 al 30 settembre in Cina. La tunisina Ons Jabeur è la prima favorita del seeding, seguita dalla ceca Petra Kvitova: entrambe vanno a caccia di punti in ottica Wta Finals. Al via anche giocatrici del calibro di Sorana Cirstea e Katie Boulter, mentre l’unica azzurra al via è Lucia. Di seguito la distribuzione dei premi in denaro e dei punti valevoli per la classifica WTA. TABELLONE COPERTURA TVWTA 250PRIMO TURNO – € 2.630 (1 punto) SECONDO TURNO – € 3.670 (30 punti) QUARTI DI FINALE – € 6.010 (60 punti) SEMIFINALE – € 10.570 (110 punti) FINALISTA – € 18.950 (180 punti) VINCITRICE – € 32.070 (280 punti) ...

TABELLONE PRINCIPALEPRIMO TURNO (1/WC) Jabeur vs Parry Korpatsch vs (Q) Avanesyan vs Tauson Zvonareva vs (7) Boulter (3) Cirstea vs Liu Siniakova vs (Q) Podoroska vs (WC) Xiy. Wang (Q) vs ...PROGRAMMA E COPERTURA250SUPERTENNIS Lunedì 25 settembre - differita alle 19.00 (primo turno) Martedì 26 settembre - replica alle 02.00; differita alle 17.15 (primo turno) Mercoledì 27 ...

WTA Ningbo 2023: il tabellone.

