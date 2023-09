WTA Ningbo 2023 | il tabellone Al via Lucia Bronzetti | presente anche Ons Jabeur

(Di sabato 23 settembre 2023) Va in scena il WTA 250 di, una delle due tappe di avvicinamento (l’altra è quella di Tokyo, a livello 500) verso il WTA 1000 di Pechino, appuntamento clou dello swing asiatico in campo femminile. Per la città è un ritorno nel tennis che conta dopo nove anni. Al via un’italiana,, proveniente dai quarti di Guangzhou. Per leia buona accessibilità, sempre se l’urna delle qualificate non creerà grandi problemi. La riminese potrebbe avere un secondo turno con l’ucraina Kateryna Baindl e, di seguito, la russa Anna Blinkova o (con buone probabilità) la ceca Linda Fruhvirtova. Laver Cup, Team World-Team Europe 4-0: dominio della squadra di John McEnroe Numero 1 del seeding la tunisina Ons, che arriva direttamente dalla sconfitta contro pronostico ...

TABELLONE PRINCIPALEPRIMO TURNO (1/WC) Jabeur vs Parry Korpatsch vs (Q) Avanesyan vs Tauson Zvonareva vs (7) Boulter (3) Cirstea vs Liu Siniakova vs (Q) Podoroska vs (WC) Xiy. Wang (Q) vs ...PROGRAMMA E COPERTURA250SUPERTENNIS Lunedì 25 settembre - differita alle 19.00 (primo turno) Martedì 26 settembre - replica alle 02.00; differita alle 17.15 (primo turno) Mercoledì 27 ...

WTA Ningbo 2023: il tabellone. OA Sport

Meiling Wang Jana Kolodynska in Diretta [LIVE] : Tabellini e risultato ... SportyTrader

The 2023 Ningbo Open will be held from September 25th to 30th, and the draw for the event was released. In the past, the tournament in Ningbo has been held five times, but never as a WTA 250 ...Learn more about the 2023 WTA Ningbo, China Women Singles 2023 on September 22 and get women's singles live stream and odds information.