WTA Guadalajara | Maria Sakkari torna nuovamente in finale | continua il sogno di Caroline Dolehide

(Di sabato 23 settembre 2023)ci riprova,a sognare. Questa è ladel WTA di, con l’ultimo atto che metterà di fronte la greca e l’americana, che hanno sconfitto rispettivamente la franceseGarcia e la connazionale Sofia Kenin. Per entrambe ci sarà la possibilità di conquistare il loro primo 1000 della carriera, sicuramente al momento il titolo più importante della loro carriera. Proprio lo scorso annoera riuscita a raggiungere lasul cemento messicano, perdendola poi con Jessica Pegula. La greca ha dominato la propria semi, superando nettamenteGarcia con il punteggio di 6-3 6-0 in appena un’ora e dodici minuti di ...

Il montepremi e il prize money del Wta 1000 di Guadalajara 2023 , in programma dal 17 al 23 settembre sui campi veloci messicani. In questo ...

Saranno Maria Sakkari e Caroline Dolehide a contendersi il prestigioso titolo del1000 di. Una ghiotta chance per la tennista ellenica, numero due del seeding, che nonosante ormai una carriera che la vede ormai da anni in top - 10 può vantare un solo trofeo a ...Semaforo rosso per Jasmine Paolini e Mayar Sherif nelle semifinali del doppio del "Open Akron" ,1000 dotato di un montepremi di 2.788.468 dollari che si sta avviando alle battute conclusive sui campi in cemento della capitale dello stato di Jalisco in Messico (sede ...

Wta Guadalajara, Trevisan spreca 4 match point ed esce ai quarti di finale La Gazzetta dello Sport

WTA Guadalajara: Trevisan manca quattro match point e si arrende a Dolehide Ubitennis

Dopo aver conquistato il primo set, l'azzurra ha mancato tre opportunità consecutive in risposta nel dodicesimo gioco e un'altra occasione nel tie-break ...Due teste di serie si affronteranno da un lato del tabellone, mentre dall’altro la sorpresa Caroline Dolehide e Sofia Kenin si contenderanno un posto in finale ...