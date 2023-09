Wta Guadalajara 2023 | Sakkari dominante contro Garcia | in finale contro la sorpresa Dolehide

Leggi su sportface

(Di sabato 23 settembre 2023) Saranno Mariae Carolinea contendersi il prestigioso titolo del WTA 1000 di. Una ghiotta chance per la tennista ellenica, numero due del seeding, che nonosante ormai una carriera che la vede ormai da anni in top-10 può vantare un solo trofeo a livello WTA ottenuto a Rabat. Per la seconda edizione consecutiva è innell’evento messicano, dopo aver dominato in semicon lo score di 6-3 6-0 Caroline. Dall’altro lato della rete troverà la rivelazione del torneo Caroline. La statunitense in semi ha battuto con il punteggio di 7-5 6-3 Sofia Kenin. SportFace.