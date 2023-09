WTA Finals | le prime qualificate | ci sono anche Sabalenka e Rybakina

Sarà Cancun , in Messico, ad ospitare le WTA Finals 2023 , in calendario dal 29 ottobre al 5 novembre. Lo ha reso noto oggi la Women's Tennis ...

L'attuale numero 1 del mondo Aryna Sabalenka è matematicamente qualificata per leper il terzo anno di fila. A Cancun ci saranno anche Iga Swiatek, che ha vinto quattro tornei quest'anno, Elena Rybakina, prima kazaka qualificata in singolare, e Cori Gauff che torna per ......1000 dotato di un montepremi di 2.788.468 dollari che si sta avviando alle battute conclusive sui campi in cemento della capitale dello stato di Jalisco in Messico (sede nel 2021 delle)...

Semaforo rosso per Jasmine Paolini e Mayar Sherif nelle semifinali del doppio del “Guadalajara Open Akron” , WTA 1000 dotato di un montepremi di ...La WTA finalmente annuncia le prime qualificate al torneo di fine anno in programma a Cancun dal 29 ottobre. Coco Gauff si è garantita la partecipazione anche in doppio con Jessica Pegula ...