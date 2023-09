Wanda Nara | tutta la verità sulla scappatella galeotta

Wanda Nara , da influencer a maestra di vita: sui social “ pungola ” Icardi e dà una lezione magistrale alle figlie . Wanda Nara , piaccia o no, è sempre ...

La sorella di Wanda Nara posa in costume e mostra le sue forme perfette. fisico super sensuale per Zaira

Oggi Notizie Wanda Nara in grave pericolo di salute : le preoccupanti parole della sorella Zaira. Cosa sta succedendo? La famosa mo della e ...

... a processo anche diversi ex interisti Stando a quanto riportato da Varese News, Mauro Icardi ha denunciato un giornalista, insieme alla moglie, per diffamazione. L'articolo incriminato ...Leggi anche Zairada infarto totale, il perizoma della sorella diè clamoroso Con tutto il rispetto per Markus Thuram (una prestazione spettacolare quella del francese), Lautaro Martinez (...

Diffamazione di Wanda Nara e Icardi. Mezza Inter del 2018 chiamata a testimoniare a Busto Arsizio varesenews.it

Processo diffamazione, Wanda e Icardi contro il giornalista: all’udienza attesi tanti ex Inter fcinter1908

Mauro Icardi, attaccante del Galatasarau, ha denunciato per diffamazione un giornalista: a processo anche diversi ex interisti Stando a quanto riportato da Varese News, Mauro Icardi ha denunciato un g ...Prosegue la vicenda legale che vede coinvolti Wanda Nara e Mauro Icardi. Tempo fa, i due avevano denunciato un giornalista di Cronaca Vera per un articolo del 2018 che parlava del'esistenza di un ...