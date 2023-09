Volley femminile | l’Italia travolge la Germania al Preolimpico | si decide tutto nel duello con la Polonia | mors tua vita mea

(Di sabato 23 settembre 2023)ha sconfitto laper 3-0 (25-20; 25-22; 25-15) e ha conquistato la quinta vittoria nel torneo di qualificazione alle Olimpiadi di Parigi 2024 per quanto riguarda il. La nostra Nazionale ha saputo rialzare la testa dopo la sconfitta maturata ieri sera contro gli USA e ora si giocherà ilpernello scontro diretto di domani sera contro la, che sarà sospinta dai 14.000 spettatori dell’Atlas Arena di Lodz dopo l’impresa compiuta oggi pomeriggio contro le americane: chi vincerà il testa a testa staccherà il biglietto per i Giochi Olimpici, chi perderà dovrà aggrapparsi al ranking FIVB che determinerà le ultime cinque ammesse alla rassegna a cinque cerchi (salvo un inatteso ko degli USA contro la, ...

17 punti per Antropova, 11 per Sylla che si è spenta di colpo

La DIRETTA testuale LIVE di Italia-Germania , partita della Pool C del torneo preolimpico di volley femminile 2023 , che mette in palio le prime ...

A CHE ORA Polonia -ITALIA E DOVE VEDERLA IN TV 22.13

L'Italia di Davide Mazzanti torna in campo per il torneo Preolimpico . Dopo il ko contro gli Stati Uniti , le azzurre battono la Germania in una sfida decisiva per la qualificazione alle prossime ...PreolimpicoSabato 23 settembre 2023, ore 20.45 ITALIA 3 25 25 25 Germania 0 20 22 15 SEGUI ITALIA - GERMANIA IN STREAMING SU NOW! L'Italia conquista una vittoria netta contro la Germania ...

I tornei di qualificazione alle Olimpiadi di Parigi 2024 stanno regalando svariate sorprese e sono saltate alcune gerarchie nel volley femminile internazionale, in particolar modo nella Pool A in cors ...La Polonia ha battuto gli USA, sovvertendo il pronostico della vigilia di fronte al proprio pubblico di Lodz e rimescolando le carte del torneo di qualificazione alle Olimpiadi di Parigi 2024 per quan ...