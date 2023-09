Volley femminile | l’Italia si qualifica alle Olimpiadi se… Spareggio con la Polonia | ma occhio a USA-Germania

Leggi su oasport

(Di sabato 23 settembre 2023) Italia-è un autentico: chi vince sidi Parigi 2024. Uno scontro diretto da brividi che andrà in scena domenica 24 settembre (ore 20.30) alla Atlas Arena di Lodz: 14.000 spettatori spingeranno le biancorosse verso l’impresa, le azzurre dovranno inventarsi una memorabile magia in trasferta. La nostra Nazionale ha infilato cinque vittorie e ha perso contro gli USA, le padrone di casa hanno invece ceduto al tie-break contro la Thailandia ma poi si sono inventate la magia contro le americane. Dentro o fuori al cardiopalma in prima serata, chi perderà dovrà poi aggrapparsi al ranking FIVB che definirà le ultime cinque ammesse ai Giochi Olimpici (tenendo conto del criterio di rappresentanza continentale, nei fatti un posto è già nelle mani del Kenya in quota Africa). ...