Volley femminile | cosa cambia per l’Italia con l’eliminazione della Cina E il ripescaggio tramite ranking…

Leggi su oasport

(Di sabato 23 settembre 2023) I tornei di qualificazione alle Olimpiadi di Parigi 2024 stanno regalando svariate sorprese e sono saltate alcune gerarchie nelinternazionale, in particolar modo nella Pool A in corso di svolgimento a Ningbo (). La Serbia si è qualificata con una giornata di anticipo, mentre laè stata clamorosamente eliminata pur giocando in casa e pur risultato tra le più accreditatevigilia: le tre sconfitte consecutive maturate contro Canada, Olanda e Repubblica Dominicana hanno compromesso le chancecorazzata asiatica. A contendersi il secondo pass per i Giochi saranno Repubblica Dominicana e Olanda nello scontro diretto di domani: le caraibiche faranno festa in caso di vittoria con qualsiasi risultato o di sconfitta al tie-break, mentre le europee hanno ...