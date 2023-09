Violenza di genere | femminicidi | abusi sulle donne L’appello di DonneXStrada | il tempo è scaduto

Leggi su tpi

(Di sabato 23 settembre 2023) Era una domenica mattina del marzo 2021, quando ho scoperto della morte di Sarah Everard che e? stata rapita, stuprata ed uccisa a Londra mentre tornava a casa alle 9 di sera. Quel giorno, ho avuto paura per me, per tutte quelle volte che avevo camminato da sola di notte con il telefono spento, quelle in cui avevo aspettato l’autobus notturno, tra le strade buie di Roma, per poi vederlo arrivare colmo di uomini e mai di. Quando avevo 20 anni, ho vissuto un anno a Parigi. Mi ricordo quelle passeggiate notturne che facevo passando per Saint-Germain-des-pre?s, vedendo le vetrine delle gallerie d’arte, alle quali non avrei avuto il coraggio di avvicinarmi quando era giorno. Spesso, ero sola in strada. Non avevo mai paura, mi sentivo libera, come in quei film in cui ti sembra di avere il mondo in mano. L’ultimo giorno della mia permanenza li?, alle 5 di mattina, mi ...