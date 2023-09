Vince due milioni di Euro al Gratte e vinci Chi è la fortunata

Leggi su thesocialpost

(Di sabato 23 settembre 2023) Una mattinata come tante altre ha cambiato per sempre la vita di una giovane pratese. Il bar Cinzia di via dei Ciliani è stato teatro di un incredibile colpo di fortuna. Una ragazza di origine cinese, entrando nel locale intorno alle 8:30, ha deciso di acquistare cinque schedine “Il Miliardario Maxi” al prezzo di 20ciascuna. Uno di quei biglietti si è rivelato il tagliando d’oro, consegnandole un premio da ben duedi. Il gesto, apparentemente semplice, di grattare le caselle ha trasformato un normale giorno in un’indimenticabile sorpresa. “Era quasi impietrita, senza parole”, racconta Cinzia Imperiale, titolare del bar. La giovane, non parlante di italiano, ha chiesto aiuto a un connazionale per comprendere dove potesse riscuotere il premio, lasciando anche 20come ringraziamento. Questa ...