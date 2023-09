Vince due milioni di euro al Gratta e Vinci | chi è la fortunata

Leggi su tvzap

(Di sabato 23 settembre 2023) Trovarsi nel posto giusto al momento giusto, come laragazza che ieri in un bar di Prato ha acquistato unda 20e si è intascata due. La storia è riportata da La Nazione. Leggi anche: Novanta bambini mangiano dei biscotti e finiscono in ospedale: cosa c’era dentro Leggi anche: Hai ricevuto questo messaggio? La terribile notizia: cosa hanno scopertodiin Italia: chi è laIeri, venerdì 22 settembre una giovane ragazza di nazionalità cinese, si è recata nel Bar Cinzia, un locale che funge anche da ricevitoria, ed ha acquistato unda 20. Tra stupore e ...