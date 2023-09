VIDEO – Sassuolo-Juventus 4-2 | Serie A | gol e highlights della partita

(Di sabato 23 settembre 2023), anticipoquinta giornata diA 2023-2024, si è concluso con il risultato di 4-2: questo ilcon i gol e gligiocata al Mapei Stadium di Reggio Emilia. LA FIGURACCIA –4-2 nell’anticipoquinta giornata diA. Prima sconfitta stagionale per la, che perde l’imbattibilità soprattutto per orrori propri. A cominciare da Wojciech Szczesny, imbarazzante al 12? quando smanaccia dentro la sua porta un tiro a effetto di Armand Laurienté. La palla prende una traiettoria strana, ma il portiere polacco è molto colpevole e goffo. Un autogol vale il pareggio, sbaglia anche il ...

L'autorete di Federico Gatti nel finale di- Juventus 4 - 2 è stata così commentata dagli utenti dei ...Prima Szczesny che si fa gol da solo su un tiro da lontano e poi Gatti che mette a segno in pieno recupero un autogol assurdo Mg Milano 24/10/2021 - campionato di calcio serie A / Inter - Juventus / ...

La peggiore Juventus di questo inizio stagione perde l’imbattibilità e cade malamente contro un Sassuolo che ha sicuramente grandi meriti, ma dalla sua anche la serata no dei bianconeri e in ...Fabio Ravezzani, direttore di Telelombardia, si è espresso sul rosso non dato a Berardi, in Sassuolo-Juventus, nel corso del suo video editoriale per QSVS.