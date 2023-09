VIDEO MotoGP | Sprint Race GP India 2023 | highlights e sintesi Dominio di Martin | 2° Bagnaia

Leggi su oasport

(Di sabato 23 settembre 2023) Dopo una giornata tirata per le lunghe a causa di una pioggia improvvisa che ha rimodulato completamente il programma della mattina, Jorgeha vinto con ampio margine ladel GP dell’, quattordicesimo appuntamento del Motomondialedi. L’iberico in sella alla Team Pramac ha ottenuto il terzo successo consecutivo nella manche, precedendo il diretto rivale Francesco “Pecco”, bravissimo a tenere botta trovando un’incoraggiante seconda posizione che gli ha permesso di raccogliere nove punti fondamentali in ottica classifica, tenendo così a 33 punti di distanza l’avversario. Al terzo posto si è poi piazzato un ritrovato Marc Marquez, nuovamente sul gradino più basso del podio così come successo nella gara corta di Portimao. Applausi ...