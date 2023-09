VIDEO – Milan-Verona 1-0 | Serie A | gol e highlights della partita

Leggi su inter-news

(Di sabato 23 settembre 2023), anticipoquinta giornata diA 2023-2024, si è concluso con il risultato di 1-0: questo ilcon i gol e gligiocata allo Stadio Giuseppe Meazza dio. TENTATIVO DI RILANCIO –1-0 nell’anticipoquinta giornata diA. A una settimana esatta dall’umiliazione subita nel derby contro l’Inter (5-1) ilritrova la vittoria. All’8? palla banalmente persa dala centrocampo in un tentativo di fraseggio troppo lento, Olivier Giroud innesca Rafael Leao che parte in progressione e non sbaglia davanti a Lorenzo Montipò. A sbagliare sono Isak Hien e Michael ...