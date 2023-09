VIDEO F1 | GP Giappone 2023 | highlights e sintesi qualifiche Pole di Verstappen | 4° Leclerc

Leggi su oasport

(Di sabato 23 settembre 2023) Un Maxsenza rivali ha ottenuto per l’ennesima volta laposition in occasione del GP del, sedicesima tappa del Mondialedi F1. Una sessione brillante quella del detentore del titolo, il quale è riuscito a racimolare un vantaggio di mezzo secondo rispetto alle due McLaren guidate da Oscar Piastri e Lando Norris. Il time attack dell’olandese è stato oltremodo micidiale; Max si è infatti rivelato il dominatore assoluto nel Q3 con un crono di 1:28.877 con cui ha fatto il vuoto sul resto della concorrenza, rifilando +0.581 a Piastri e +0+581 da Norris. Fuori dalla top 3 le Ferrari, le quali si sono dovute accontentare della quarta piazza di Charlescon +0.665 e la sesta di Carlos Sainz con +0.973. Entrambe le rosse hanno voluto rinunciare al primo attacco, non riuscendo ...